Ai domiciliari a passeggio, arrestato

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - E' stato sorpreso mentre passeggiava tranquillo lungo via Antonio Lucci, alla periferia di Roma, e quando i carabinieri della stazione Bravetta - che sapevano fosse agli arresti domiciliari - gli hanno chiesto cosa ci facesse in giro, lui ha tentato di confondere le acque parlando di un fantomatico "permesso speciale". Protagonista della vicenda è un ragazzo di 23 anni, appartenente alla nota famiglia dei Bevilacqua, già con numerosi precedenti alle spalle e attualmente ristretto agli arresti domiciliari. I carabinieri, dopo aver accertato l'assoluta inesistenza di permessi per uscire dalla sua abitazione, lo hanno nuovamente arrestato con l'accusa di evasione. E' stato trattenuto a disposizione dell'Autorità Giudiziaria in attesa del rito direttissimo.