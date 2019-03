Tmb Rocca Cencia, presto dissequestro

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Sarà dissequestrato a breve, forse già domani, il Tmb di Rocca Cencia colpito da un incendio il 24 marzo. Entro pochi giorni, quindi, l'impianto potrà tornare alla piena efficienza garantendo il funzionamento del trattamento dei rifiuti. Al momento su quanto avvenuto domenica sera la Procura di Roma ha avviato una indagine per incendio colposo e ha disposto una consulenza tecnica per accertare le cause del rogo.