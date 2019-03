Stadio Roma, 'no' commissione municipio

(ANSA) - ROMA, 27 MAR -La Commissione Urbanistica del Municipio IX di Roma, Municipio a guida 5 Stelle, ha dato oggi parere favorevole a una proposta di delibera sull'annullamento dell'interesse pubblico dello Stadio a Tor di Valle. Il Municipio è quello interessato territorialmente dal progetto.

Paolo Mancuso, presidente della commissione Urbanistica del Municipio, ex 5 Stelle passato al gruppo misto, spiega: "Abbiamo approvato la proposta di deliberazione a firma dei consiglieri comunali Grancio e Fassina (consiglieri di opposizione, ndr) sull'annullamento in autotutela dell'interesse pubblico dello Stadio a Tor di Valle così come sancita dalla deliberazione comunale 32 del 2017. Alcuni consiglieri M5S si sono astenuti, uno di loro ha votato a favore e la delibera è passata anche con i voti dell'opposizione. Ora andrà in consiglio municipale dove, stando alla dichiarazioni odierne dei consiglieri municipali di maggioranza a opposizione, dovrebbe passare".