Juve donne prima sconfitta da novembre

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Dopo essersi aggiudicata la super sfida dello Stadium contro la Fiorentina, la Juventus perde in casa del Sassuolo e riapre la lotta per il titolo. Prima dell'anticipo di oggi della 20/a giornata di Serie A, la squadra di Rita Guarino veniva da una striscia di 13 risultati utili consecutivi (l'ultima sconfitta delle bianconere risaliva al 3-0 incassato in casa del Milan a novembre). Al Mirabello di Reggio Emilia, le neroverdi vanno in vantaggio con McSorley, vengono rimontate nella ripresa dalla rete di Girelli e trovano con Tomaselli nel recupero il gol della vittoria. Le campionesse d'Italia in carica restano a 50 punti in classifica e vedono avvicinarsi una diretta concorrente. Infatti della sconfitta juventina approfitta il Milan di Carolina Morace, che al Vismara batte 4-1 la Roma di Betty Bavagnoli e si porta a -2 dalle prime della classe. Dello stop della Juve potrebbe approfittare anche la Fiorentina, che sabato sarà impegnata nel derby con la Florentia e vincendo tornerebbe a -1 dalle bianconere.