Arresto De Vito: venerdì voto supplenza

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Si terrà venerdì la prima seduta dell'Assemblea Capitolina dopo l'arresto del presidente Marcello De Vito. La decisione è stata formalizzata oggi durante la capigruppo. Durante la seduta si procederà alla sostituzione temporanea del consigliere De Vito con il primo dei non eletti che ha accettato l'incarico, ovvero Carlo Maria Chiossi. Si tratta di una 'supplenza' che dal M5S spiegano così: "Il prefetto ha sospeso temporaneamente De Vito e quindi temporaneamente va sostituto". Nella stessa seduta, che avrà inizio alle 12, interverrà anche la sindaca Virginia Raggi.

Rimandata ad una successiva riunione, in attesa di un parere del segretariato, la nomina a presidente Enrico Stefàno. Gli uffici infatti stanno studiando le modalità del subentro, sia in caso di dimissioni di De Vito, sia in assenza di queste.