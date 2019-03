Ai Fori con coltelli, denunciato

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - E' stato sorpreso dai carabinieri del Comando Roma piazza Venezia e della compagnia Speciale di Roma mentre passeggiava lungo via dei Fori Imperiali, nel centro storico della Capitale, in possesso di due coltelli da cucina con lama lunga 15 centimetri.

Per questo motivo un 18enne della provincia di Caserta, con precedenti, è stato denunciato a piede libero con l'accusa di porto abusivo di arma bianca.

Quando i militari lo hanno fermato per un controllo nel corso di un servizio, il giovane non ha saputo giustificare il motivo per cui portasse con sé i coltelli proibiti, che sono stati sequestrati.