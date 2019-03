Pallotta 'lavori stadio Roma entro 2019'

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Le inchieste giudiziarie degli ultimi mesi e i possibili nuovi ritardi per ottenere il via libera a costruire non sembrano aver scalfito la volontà di James Pallotta. Il presidente della Roma non molla ed è intenzionato ad portare fino in fondo il progetto Tor di Valle. "Vogliamo iniziare i lavori entro il 2019 e dare alla Roma lo stadio che merita -le parole di Pallotta riportare dall'emittente radiofonica Teleradiostereo. I tifosi vogliono lo stadio per loro e per stare più vicino alla squadra".Prima della nuova indagine che ha portato all'arresto di Marcello De Vito, la Roma era convinta di veder approvata la variante urbanistica nel mese di maggio, ma adesso c'è il rischio di una ulteriore dilatazione dei tempi. Secondo Roberta Lombardi, capogruppo del M5S alla Regione Lazio, "il Consiglio Comunale farebbe meglio ad annullare in autotutela la delibera di pubblico interesse perché, come detto dalla procura, è possibile ci sia stato un vizio nell'individuazione dell'interesse pubblico".