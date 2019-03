Disabile salva tartarughe alle Maldive

(ANSA) - MILANO, 26 MAR - Un ragazzo diversamente abile, Simone Di Mario, 19 anni di Roma, in vacanza alle Maldive con la mamma, Antonella Bonamoneta, è diventato un piccolo grande eroe sull'isola di Dhidhdhoo. Grazie a lui sono state salvate quattro tartarughe marine che erano rimaste imprigionate in un groviglio di reti e plastica in mezzo all'oceano. Il giovane, insieme alla madre e ai ragazzi maldiviani dell' associazione che ha reso nota la storia a Milano - la North Maldives (www.northmaldives.com) che sostiene l'ecoturismo nell' arcipelago - stava tornando da una escursione su un'isola deserta, quando si è accorto del groviglio galleggiante e lo ha segnalato allo staff. Quando la barca si è accostata, ci si è accorti che all'interno c'erano quattro bellissime tartarughe della specie lepidochelys olivacea, rimaste imprigionate fra funi e reti, ormai sfinite nell'inutile tentativo di liberarsi e condannate a morte certa. E le hanno salvate.