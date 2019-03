Atletica: Maratona Roma è 'straniera'

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - Una maratona sempre più internazionale, con circa un terzo degli iscritti stranieri al via (quasi 2.900 su 10.000) provenienti da tutti i cinque continenti. Sono questi i numeri della 25/a edizione dell'Acea Maratona di Roma, in calendario domenica 7 aprile con partenza e arrivo ai Fori Imperiali. La manifestazione, organizzata dalla Fidal e da Roma Capitale, vedrà tra l'altro ai nastri di partenza anche i DiploRunners, la squadra di runner della Farnesina nata del 2013 con l'obiettivo di costruire un percorso di aggregazione, team bulding e benessere sportivo, con un'attenzione particolare ai progetti solidali. La sinergia, presentata oggi, vedrà al via dei 42,195 chilometri diversi runner del Circolo degli Esteri, una società che da sei anni è affiliata alla Fidal. A testimoniare il carattere multirazziale della maratona, presente anche Elias Embaye, atleta etiope e in possesso dello status di rifugiato. Al via ci saranno anche rappresentanti di 'Athletica Vaticana', il team di runners della Santa Sede.