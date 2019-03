Rifiuti: si valuta anche sabotaggio

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - C'è anche la pista del sabotaggio tra le ipotesi prese in considerazione dagli inquirenti che indagano sull'incendio avvenuto nella tarda serata di ieri nel Tmb di Rocca Cencia. I magistrati della Procura di Roma disporranno una consulenza tecnica per chiarire le cause del rogo. I pm, che attendono l'informativa dai vigili del fuoco intervenuti per spegnare le fiamme, hanno affidato le indagini alla squadra mobile e agli agenti del commissariato Casilino ma presto saranno affiancati dai carabinieri del Noe.