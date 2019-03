Grande boxe a Covention Center La Nuvola

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - Grande serata di boxe ieri sera a Roma, targata ArtmediaSport e realizzata in collaborazione con la BBT Production e il supporto della Federazione italiana. La Grande Boxe PRO ha coinvolto un ricco parterre nella suggestiva Roma Convention Center 'La Nuvola', che per la prima volta ha ospitato un evento sportivo. Dopo i match del sottoclou, è stata la volta dell'attesissimo derby romano valido per la finale del Torneo WBC Superleggeri tra Luca Papola (7-1-1) ed Ennio Zingaro (7-2-0), con Papola che ha fatto sua la cintura al termine di una sfida molto equilibrata. Il titolo italiano dei Medi se lo è aggiudicato il romano El Harraz che ha superato Marco Boezio in 10 riprese. Match clou la sfida tra Michael Magnesi, uno dei migliori PRO italiani, e Ruddy Encarnacion valido per il Titolo del Mediterraneo Superpiuma IBF: ha vinto "Lupo Solitario" che ha superato per abbandono al 5/0 round l'esperto pugile ispanico.