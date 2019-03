Ferrero, se Pallotta va in pensione..

(ANSA) - GENOVA, 24 MAR - "Sono romano, romanista e nato a Testaccio. Quando Pallotta andrà in pensione io sarò pronto".

Queste le parole del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, ospite questo pomeriggio a Domenica In su Rai1. Ferrero confessa: "E' il mio sogno nel cassetto, così diamo a questi lupacchiotti la Roma che meritano". Una dichiarazione d'amore verso i colori giallorossi ribadita in un periodo in cui il fondo statunitense York Capital sta cercando di acquistare il club blucerchiato. La trattativa c'è, manca ancora l'intesa sulla cifra finale che potrebbe essere intorno ai 100 milioni.

Domani comincerà una settimana determinante visto l'incontro previsto a Londra nei prossimi giorni. Intanto Ferrero lavora per il futuro del club e martedì mattina incontrerà insieme al Genoa il sindaco per definire col Comune di Genova le ultime pratiche per la concessione lunga 90 anni della stadio Ferraris alle due società cittadine.