Boxe:Tricolore medi nella Nuvola Fuksas

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Dopo il lancio di ArtMediaSport, nuova branch di Artmediamix dedicata alla cura dell'immagine degli sportivi e allo sviluppo di progetti di advisory, advocacy e solidarietà, la 'nobile arte' è pronta per dare spettacolo domani al 'Roma Convention Center La Nuvola', che per la prima volta ospita un evento sportivo. Questa riunione prodotta da ArtmediaSport con la collaborazione del promoter Davide Buccioni e il supporto della Fpi e dei Social Partner 'Scholas Occurrentes' e 'Osservatorio Nazionale Bullismo e Doping' mette in palio tre cinture. Match clou sarà la sfida tra Michael Magnesi e Ruddy Encarnacion per il titolo del Mediterraneo Superpiuma Ibf. Altri due match di spessore saranno quelli tra El Harraz e Marco Boezio per il titolo italiano dei pesi medi e tra Luca Papola ed Ennio Zingaro, un derby tra pugili romani, che è la finale del Torneo Wbc-Fpi Superleggeri. Nel sottoclou il supermedio Francesco Russo opposto all'ucraino Anton Dyachenko e il romano Pietro Rossetti contro il 21enne Artem Lim.