Silvestri, De Vito caso circostanziato

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Mi sembra che la questione sia circostanziata a Marcello, da quel che abbiamo potuto appurare sino ad ora. Certo non sono un hacker o un magistrato, se poi oggi pomeriggio esce qualcosa, questa premessa va fatta...". Lo afferma, mentre lascia Montecitorio per dirigersi al Campidoglio, il vice capogruppo M5S alla Camera Francesco Silvestri, "referente" nazionale per l'amministrazione romana.

"La cosa che che stiamo facendo è verificare che De Vito, non avendo deleghe, abbia avuto interlocuzioni sane con chi si occupa dei settori coinvolti", aggiunge.