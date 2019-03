Sanità: Aiop, contratto è priorità

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - L'Aiop Lazio, nella persona della Presidente Jessica Veronica Faroni e del Direttore Generale, Mauro Casanatta, questa mattina ha ricevuto una delegazione di sindacati della sanità privata riuniti in presidio sotto la sede dell'associazione a Roma. Motivo della protesta: il mancato rinnovo, dopo 12 anni, del contratto dei dipendenti di strutture sanitarie private accreditate. Durante l'incontro l'Aiop si è impegnata a discutere di nuovo il tema durante il comitato esecutivo in programma lunedì 25 marzo, per poi comunicare quanto deciso alla Sede Nazionale, deputata eventualmente a firmare il nuovo contratto. L'Aiop Lazio da tempo chiede alla Regione lo stesso trattamento attuato nei confronti dei dipendenti pubblici per gli operatori della sanità privata. "I dipendenti della sanità privata accreditata hanno pari diritti rispetto ai colleghi del comparto pubblico - afferma Faroni - I nostri operatori rappresentano una risorsa preziosa che consente ai cittadini di avere una risposta alla domanda di salute".