Roma: stop Florenzi, Napoli si allontana

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - La diagnosi ufficiale ancora non c'è, ma a Trigoria sono praticamente certi del fatto che Alessandro Florenzi non sarà a disposizione di Claudio Ranieri per la sfida contro il Napoli del 31 marzo all'Olimpico, alla ripresa del campionato. Il jolly della Roma è stato costretto a lasciare il ritiro della Nazionale a causa di un risentimento al polpaccio, che verrà rivalutato non prima di domani dallo staff sanitario del club giallorosso. Nell'attesa del bollettino medico, ed essendo un problema muscolare, a Trigoria nessuno si sbilancia sulla durata dello stop, ma comunque c'è una certa sicurezza nel ritenere assai complicato un recupero di Florenzi per il Napoli.