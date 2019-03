Acerbi, la Nazionale? Guardo avanti

(ANSA) - ROMA, 22 MAR - "Quando non sono stato convocato mi sono detto: 'Perché? Devo fare di più?'. Io credo di dover dare il massimo fino alla fine, per essere a posto con me stesso". Il difensore della Lazio, Francesco Acerbi, commenta così la mancata convocazione in Nazionale. "La vita mi ha insegnato a guardare avanti e comportarmi bene - ha aggiunto a Lazio Style Radio - cercare di capire gli errori che si fanno. L'importante è andare avanti a testa alta, poi le cose arrivano da sé".