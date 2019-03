Vela: i finalisti del premio Marincovich

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Il 10/o premio giornalistico-letterario Carlo Marincovich è all'epilogo. I giurati hanno scelto le terzine finaliste: sono Artico di Marzio G.Mian; Una specie di paradiso, di Franco Gilberto e Giuliano Piovan; Storia del Mediterraneo in 20 oggetti, di Amedeo Faniello e Alessandro Vanoli. Nella sezione narrativa in finale Magellano, di Gianluca Barbera; Sfida sugli oceani, di Andrea Stella; La vela di Odessa, di Luciano Piazza. Premo speciale a Barcolana-Un mare di ricordi per i 50 anni della regata più grande del mondo, a cura di Mitja Gialuz e Alessandro Mezzena Lona; un secondo ricorderà Claudio Nobis, membro della giuria.

Questo riconoscimento va a Leonardo Bertolami, autore di Imbarcazioni in legno-Il restauro consapevole. Per le sezioni giornalistiche verranno premiati Bruno Cianci, autore dell'articolo Lloyd's Register apparso su Nautica, e Antonio Vettese, autore di Ciao Raul apparso su Il giornale della Vela.

I premi verranno consegnati il 17 aprile a Roma, nel Circolo ufficiali della Marina.