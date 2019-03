Piazza Siena: 9 squadre in Coppa Nazioni

(ANSA) - ROMA, 21 MAR - Saranno nove le squadre che prenderanno parte alla Coppa delle Nazioni del Concorso ippico internazionale di Roma-Master d'Inzeo edizione 2019. Alle formazioni ufficiali si aggiungeranno altre nazioni rappresentate da binomi ai vertici del ranking mondiale. Lo ha reso noto oggi il presidente della Federazione italiana sport equestri (Fise), Marco Di Paola, durante un sopralluogo a Piazza di Siena. "Siamo felici di annunciare che quello di quest'anno sarà un concorso di grandissimo spessore tecnico - ha dichiarato - e che per la Coppa delle Nazioni che avrà un montepremi di 250 mila euro, saranno in gara Francia, Germania, Irlanda, Israele, Olanda, Spagna, Svezia, Svizzera e, ovviamente, Italia. Lo CSIO, in calendario da giovedì 23 a domenica 26 maggio, articolato in 11 categorie con un montepremi complessivo di 900 mila euro, sarà il momento conclusivo di un programma di gare ed eventi che inizierà a Villa Borghese già lunedì 20 maggio".