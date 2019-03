Atletica: Tortu,Golden Gala a Milano? Sì

(ANSA) - MILANO, 21 MAR - Trasferire il Golden Gala a Milano sarebbe "una spinta" e "un incentivo" per tutta l'atletica leggera. Lo sostiene il primatista italiano sui 100 metri Filippo Tortu: ''Sicuramente Milano ha bisogno di una spinta nell'atletica e penso possa essere un grosso incentivo per tutto il movimento. Sarebbe anche molto bello rivedere gare di alto livello all'Arena Civica che merita gare di un certo tipo''.

Tortu, brianzolo che ha vinto le sue prime gare proprio a Milano, sarebbe però dispiaciuto di non poter più gareggiare a Roma. "Sono molto affezionato - ammette Tortu, a margine della presentazione del progtto 'Sport e Legalità-la Scuola in cattedra' - al Golden Gala e soprattutto allo stadio Olimpico dove ogni anno ho trovato un'atmosfera particolare che mi dà sempre quel qualcosa in più prima di una gara. Non mi dispiacerebbe però nemmeno ritrovare la stessa atmosfera nella città in cui è iniziato il mio percorso sportivo, con i primi successi da bambino, sarebbe sicuramente una bella emozione".