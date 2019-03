Ospedale Bambino Gesù compie 150 anni

(ANSA) - ROMA, 18 MAR - L'ospedale pediatrico Bambino Gesù compie 150 anni e si proietta nel futuro con nuovi progetti che, già nel 2019, vedranno la nascita di un nuovo Centro per le cure palliative pediatriche e l'avvio dei lavori per la costruzione di un Centro per la cura dei tumori e i trapianti. Ed 'il futuro è una storia di bambini' è lo slogan scelto per le celebrazioni dei 150 anni, che prenderanno il via il 19 marzo nella sede di S. Paolo Fuori le Mura. Il Bambino Gesù è uno dei poli pediatrici più importanti d'Europa. L'assistenza sanitaria è articolata sui 4 poli di ricovero e cura e conta attualmente un totale di 607 posti letto. A festeggiare il 'compleanno' domani saranno il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella e il segretario di Stato della Santa Sede, cardinale Pietro Parolin.

Interverranno, tra gli altri, il ministro della Salute, Giulia Grillo, il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma, Virginia Raggi.