Rifiuti: Raggi,altri due incivili presi

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Altri due incivili pizzicati stavolta nella periferia sud-est di Roma, in zona Romanina. Gli agenti del reparto Pics Supporto Ambiente, insospettiti dalla sosta di un camion vicino ai cassonetti, si sono appostati per capire cosa stesse succedendo: dopo alcuni minuti i vigili hanno notato che parti di vecchi mobili e divani smontati e ridotti in pezzi venivano gettati all'interno dei cassonetti". Così su Fb la sindaca di Roma Virginia Raggi. "I due trasportatori incivili sono stati identificati e sanzionati per trasporto e abbandono illecito di rifiuti. Per loro 3.700 euro di multa. Questi trasportatori lavoravano per una nota catena di mobilifici. In pratica dopo aver consegnato i mobili nuovi, ritiravano i vecchi e per liberarsene li buttavano nei cassonetti. Purtroppo questo è un fenomeno molto diffuso nella nostra città", aggiunge.