Partono a Roma le 'Circoliadi'

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - A Roma ha preso il via la quarta edizione di 'Circoliadi', la sfida di 9 circoli, tra cui Forum Sport Center e Due Ponti Sporting Club, che ha ospitato inaugurazione e prime gare. Dopo la sfilata degli atleti con la bandiera del proprio circolo, Emanuele e Pietro Tornaboni, con Walter Casenghi organizzatori della manifestazione, hanno salutato la madrina dell'evento Sofia Bruscoli. Tra i momenti più emozionanti, l'ingresso della fiaccola che il piccolo Manuel Tornaboni ha consegnato alla campionessa di scherma Margherita Granbassi. Dopo l'inno italiano, è partito il girone A di padel e la gara di nuoto per l'assegnazione delle prime medaglie. Il gradino più alto del podio è stato conquistato dal Forum Sport Center seguito dal Flaminio Sporting Club e da Villa York S.C.; quest' anno soltanto quarto posto per i padroni di casa del Due Ponti, che si è rifatto nel padel, dove, vincendo tutti gli incontri, ha conquistato il posto in finale.