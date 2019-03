Incidente in via Ostiense, grave 33enne

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - E' di quattro feriti il bilancio di un incidente che si è verificato la scorsa notte a Roma, in via Ostiense. Il più grave è un uomo di 33 anni che viaggiava su una Smart e che dopo l'incidente è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Camillo. Nell'altra auto c'era una famiglia di quattro persone: una donna con le sue due figlie sono state soccorse e trasportate all'ospedale Grassi di Ostia. Sul posto è intervenuta la polizia locale.