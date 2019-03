6 Nazioni: grande festa al Terzo tempo

(ANSA) - ROMA, 16 MAR - Grande chiusura per il 6 Nazioni all'Olimpico al Terzo Tempo Peroni Village. Al termine della sfida Italia-Francia, gli appassionati di rugby hanno potuto assistere ad una esibizione musicale dei Boomdabash. Sul palco allestito al Foro Italico, in uno scenario festoso a prescindere dal risultato, la nazionale italiana ha voluto salutare e rendere omaggio alle migliaia di tifosi italiani e francesi.

L'azzurro Alessandro Zanni ci ha tenuto a ringraziarli: "E' bellissimo vedere così tanta gente venire qui dopo la partita a festeggiare tutti insieme. Vedere la carica e la spinta dei tifosi, a prescindere dal risultato, è motivo d'orgoglio anche per noi. Feste come quella del Terzo Tempo Peroni Village devono continuare anche in futuro". Entusiasti anche i Boomdabash: "E' sempre una grande emozione tornare qui all'Olimpico con la nazionale di rugby. Il boato dei tifosi e degli appassionati di musica è impressionante. L'aggregazione che si trova qui, a prescindere dal risultato, è qualcosa di fantastico".