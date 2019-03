Videogiochi, parte il Totti Championship

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Francesco Totti sbarca nel mondo degli sport virtuali. L'ex capitano della Roma ha annunciato oggi, via Instagram, l'accordo raggiunto per la creazione di un campionato virtuale su console che porta proprio il suo nome.

"Sono orgoglioso di presentarvi la prima lega di eSport con il mio nome in collaborazione con Virtual Pro League, la Totti Championship League", scrive l'ex capitano romanista nel suo post. Le iscrizioni per partecipare alla competizione, che si disputerà sul celebre videogioco dedicato al calcio Fifa19, avranno inizio lunedì prossimo, 18 marzo. In palio, fanno sapere gli organizzatori, "la possibilità di sfidare il Capitano su un vero campo da calcio". i vincitori, infatti, potranno sia confrontarsi con l'ex numero 10 giallorosso sulla console, ma anche indossare scarpini e divisa della Roma insieme con i propri amici per una vera partita di calciotto contro Totti e compagni.