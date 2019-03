Nuova Zelanda, il dolore di Parisse

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - "Sono scioccato come tutti, ho visto le immagini sui social e penso che stia diventando una cosa assurda. Vedere i video di questa strage è disumano: un grandissimo pensiero per tutte le vittime della Nuova Zelanda, un paese che ho visitato più volte e dove ho moltissimi amici".

Il capitano dell'Italia di rugby, Sergio Parisse, si dice sotto choc commentando gli attacchi terroristici avvenuti questa mattina a Christchurch in Nuova Zelanda.