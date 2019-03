Gara per 22 scale mobili metro B

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Una nuova gara per sostituire 22 scale mobili, 4 marciapiedi mobili, 22 ascensori nella metro B di Roma. Lo prevede una deliberazione del consiglio di amministrazione di Atac, la municipalizzata dei trasporti di Roma. Nel documento si spiega che è necessario "procedere all'affidamento dell'appalto, in base al quale affidare la sostituzione, con fornitura e posa in opera, di 22 scale mobili, 4 marciapiedi mobili e 22 ascensori in servizio pubblico presso le stazioni. Circa sei mesi fa per un malfunzionamento di una scala mobile sulla metro A rimasero feriti alcuni tifosi del Cska. Da quell'incidente la fermata di Repubblica è chiusa.