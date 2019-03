Salvini-Raggi, Uefa ripaghi danni ultras

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - L'obbligo al pagamento immediato delle sanzioni per gli ultras che devastano le città nelle trasferte internazionali e l'istituzione di un Fondo da parte dell'Uefa per risarcire i danni causati dai tifosi stranieri in trasferta. Sono le ipotesi ventilate nel corso di un incontro al Viminale tra il ministro dell'Interno Matteo Salvini ed il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Al centro del colloquio, alcuni provvedimenti per tutelare la Capitale e le altre città d'arte.

Roma, ricordano ministro e sindaco, deve fronteggiare i turisti incivili e le tifoserie violente in partite internazionali. Le possibili soluzioni, informano Viminale e Campidoglio che definiscono "cordiale" l'incontro, sono al vaglio degli uffici: tra queste anche un Daspo "ancora più efficace per allontanare i cosiddetti 'barbari'".