Roma,contro Spal con maglia per Taccola

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - A 50 anni dalla scomparsa di Giuliano Taccola, la Roma lo ricorderà portandone il nome sulle maglie che i calciatori indosseranno nella partita contro la Spal in programma sabato a Ferrara. Il nome Giuliano, affiancato dal logo della 'Hall of Fame' romanista, comparirà sulla manica sinistra.

"Giuliano Taccola è probabilmente il campione più sfortunato che abbia vestito la maglia della Roma, per questo il suo nome è scolpito nella memoria del club e dei suoi tifosi - le parole del vicepresidente giallorosso, Mauro Baldissoni -.

L'opportunità di portare il suo nome in campo nel giorno esatto del 50/o anniversario della sua morte ci inorgoglisce ed è un piacere poterlo fare dopo averlo inserito nell'ultima classe della Hall of Fame della Roma, interpretando così il desiderio dei romanisti".

Anche il tecnico Claudio Ranieri ha voluto ricordare Taccola nel corso della conferenza stampa in vista dell'impegno di campionato: "Lo ricordo perfettamente. La figura di Giuliano è stata sempre nel mio cuore".