Ranieri, contro Spal voglio Roma attenta

(ANSA) - ROMA, 14 MAR - "Ho visto la partita d'andata, e anche altre gare che la Spal ha giocato. Sono molto abili nella costruzione del gioco a trovare sempre la soluzione per prenderti in velocità. Cercheremo quindi di stare attenti e compatti". Così l'allenatore della Roma, Claudio Ranieri, a 48 ore della trasferta dei giallorossi a Ferrara. All'andata, con Di Francesco in panchina, la Roma fu battuta 2-0 all'Olimpico.

Contro la Spal si vedranno dal primo minuto Dzeko e Schick, anche se Ranieri non si è sbilanciato sul modulo. "4-2-3-1 o 4-4-4? Non contano i sistemi di gioco, conta che i ragazzi possano fare il meglio. È importante che la squadra sia compatta, abbia equilibrio" aggiunge il tecnico, spiegando che il gruppo "ha risposto sufficientemente bene sulle prime cose che ho chiesto di fare. So che in questo momento non posso chiedere molto di più perché erano abituati a giocare in una determinata maniera e cambiando è logico che non tutto venga fatto come io vorrei".