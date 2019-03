Picchiarono titolare minimarket, presi

(ANSA) - ROMA, 13 MAR -I carabinieri della stazione Prenestina, coordinati dal Gruppo reati gravi contro il patrimonio e gli stupefacenti della Procura di Roma, sono riusciti a dare un volto e un nome ai tre autori di due violente rapine, avvenute il 5 ed il 25 gennaio scorso ai danni di due fratelli bengalesi gestori di un minimarket di via Crispolti. In tre, due 18enni e un minorenne, tutti romani, rapinarono il titolare dell'incasso, del telefono e del portafogli e, non contenti, lo colpirono violentemente alla testa con una mazza da baseball. Le indagini hanno permesso di individuare quasi subito il minorenne, identificato dai Carabinieri ed attualmente trattenuto in un istituto di pena minorile, mentre per i due maggiorenni il gip di Roma ha disposto un'ordinanza di custodia cautelare in carcere che i carabinieri hanno notificato, portandoli nel carcere di Regina Coeli. L'accusa per i due maggiorenni, come per il minorenne, è di tentato omicidio e rapina in concorso.