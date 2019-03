Nel Lazio online tutti dati su tumori

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - "Nel Lazio i dati sull'incidenza dei tumori di tutta la popolazione suddivisi per Asl, Distretti e Comuni sono disponibili online per tutti sul sito www.statosalutelazio.it. Il Lazio è la prima Regione italiana a rendere disponibili tutti i dati sulle incidenze dei tumori. Una grande operazione di divulgazione per consentire una corretta programmazione anche da parte delle amministrazioni locali. Si sta inoltre completando il lavoro analitico dei referti di anatomia patologica che presto saranno a disposizione degli operatori sanitari". Lo dichiara l'Assessore alla Sanità e l'Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D'Amato.