Libri Come, si apre in 10 biblioteche

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Inaugurazione plurale e diffusa in 10 biblioteche di Roma, con 10 autori che presentano contemporaneamente 10 volumi, domani alle 18.00 per la festa del libro e della lettura 'Libri Come' che in questa edizione, dedicata alla libertà, festeggia 10 anni. Dopo l'apertura, in collaborazione con le Biblioteche di Roma, che vedrà protagonisti Goffredo Buccini, Enrico Castelli Gattinara, Amanda Craig, Roberto Costantini, Viola Di Grado, Cinzia Leone, Marcantonio Lucidi, Michela Marzano, Roberto Pazzi e Maria Francesca Venturo, la manifestazione, curata da Marino Sinibaldi, Michele De Mieri e Rosa Polacco e prodotta da Fondazione Musica per Roma, da venerdì 15 a domenica 17 marzo accoglierà oltre 250 ospiti all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Il progetto diffuso, realizzato assieme all'assessorato alla Crescita Culturale di Roma, in tre anni ha portato fuori dall'Auditorium e in tutta Roma tanti scrittori coinvolgendo pubblici di aree differenti della città.