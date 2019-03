Dal 9 maggio Pignatone in pensione

(ANSA) - ROMA, 13 MAR -Il 9 maggio il procuratore di Roma Giuseppe Pignatone va in pensione per raggiunti limiti di età.

Oggi il plenum del Csm ha deliberato il suo collocamento a riposo a partire da quella data. E il vice Presidente David Ermini, ha preso la parola per ringraziare il magistrato "per la salda guida di uno degli Uffici requirenti più importante del Paese". Pignatone guida la procura di Roma dal 2012 e venne nominato all'unanimità. Una circostanza che Ermini ha ricordato per auspicare "che anche l'attuale Csm possa arrivare ad una decisione celere e condivisa sul futuro Procuratore della Repubblica della Capitale".