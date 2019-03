Crisi XI municipio,lascia consigliera

(ANSA) - ROMA, 13 MAR -E' crisi al municipio IX di Roma dopo che una consigliera M5S, Francesca Sappia, è passata al gruppo misto facendo perdere di fatto la maggioranza al presidente pentastellato Mario Torelli. M5S ha già perso due municipi nella capitale, il III e l'VIII, finiti all'opposizione dopo essere andati al voto dopo un periodo di commissariamento perchè le giunte pentastellate, in crisi, erano cadute. Nel III municipio ora presidente è l'ex assessore di Ignazio Marino, Giovanni Caudo. Anche nell'VIII ora c'è una giunta di centrosinistra guidata da Amedeo Ciaccheri. L'ex presidente dell'VIII, l'allora grillino Paolo Pace, è passato a Fratelli d'Italia. La consigliera Sappia in un'intervista a Radio Cusano Campus ha spiegato di essere uscita dal Movimento perchè "ha dimostrato di non rappresentare più quegli ideali per i quali mi ero candidata". Sappia lamenta "le scelte calate dall'alto, la mancanza di ascolto dei consiglieri, l'assenza sul territorio e con i cittadini".