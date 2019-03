Accoltellato a Ostia, fermato 62enne

(ANSA) - ROMA, 13 MAR - Un romano di 53 anni è stato accoltellato ieri notte in via Forni a Ostia. L'uomo è stato soccorso nei pressi dell'ex palestra di Roberto Spada. Da una prima ricostruzione sembra sia stato ferito mentre rientrava a casa dopo una lite con un uomo. Colpito all'addome, è stato trasportato in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia che avrebbe fermato il presunto autore dell'accoltellamento. Si tratterebbe di un cileno di 62 anni, con precedenti alle spalle. Gli agenti hanno trovato anche il coltello usato per il ferimento.