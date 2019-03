Sgombero edificio a Roma

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - Sono 37 al momento le persone identificate durante lo sgombero, ancora in corso, dell'area dell'ex Mira Lanza a Roma. Le operazioni sono condotte dal Gruppo Marconi della polizia locale che sta eseguendo un'ordinanza dell'autorità giudiziaria. Gli identificati sono tutti stranieri e in tre sono stati portati al Comando di via della Consolazione per le procedure di foto-segnalamento.

Secondo quanto si è appreso, tra le persone identificate sul posto è stato trovato anche un uomo su cui pendeva un ordine di rintraccio perchè si era allontanato dall'ospedale Spallanzani durante la profilassi sanitaria obbligatoria prevista per la tubercolosi. Sul posto anche la polizia. Gli occupanti avrebbero rifiutato l'assistenza alloggiativa offerta.Lo stabile, una ex fabbrica, era occupato da tempo.