Raggi, assumiamo 71 nuovi giardinieri

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "Sono iniziate le prove teorico-pratiche per l'assunzione di 71 nuovi giardinieri che insieme ai 180 già operativi andranno a curare il nostro immenso e straordinario patrimonio verde. Stiamo tenendo fede al nostro impegno, ossia rilanciare il Servizio Giardini che un tempo era un fiore all'occhiello di questa città". Così su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Roma può vantarsi di essere la città più verde d'Europa, un primato che vogliamo difendere, tutelare e custodire. Per questa selezione sono arrivate ai Centri per l'Impiego oltre 400 domande. In bocca al lupo a tutti candidati", conclude.