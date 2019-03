Lotito, Champions non indispensabile

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - "La corsa al quarto posto? Non ci giochiamo la sopravvivenza dell'essere umano ma un risultato.

Può essere importante ma non indispensabile". È il pensiero di Claudio Lotito commentando la corsa Champions che vede tra le pretendenti anche la Lazio. "Mi auguro che prevalga il migliore e se, come ritengo la Lazio avrà fatto il massimo, sarà in grado di confrontarsi con tutti", ha aggiunto parlando a margine di un evento al Consiglio Regionale del Lazio.