Capannelle: riprendono corse ma è Sos

(ANSA) - ROMA, 12 MAR - All'ippodromo romano di Capannelle riprenderanno le corse. La società Hippogroup in una nota spiega che "sono prevalse, nonostante tutto, la responsabilità sociale e la radicata tradizione ippica del nostro Gruppo che intende così tutelare il migliaio di posti di lavoro a rischio e l'ippica romana dalla distruzione". Un appello è rivolto alle istituzioni: "all'Amministrazione di Roma Capitale, in particolare l'Assessorato allo Sport affinchè si impegni a rispondere a stretto giro alle istanze presentate" e "al Ministero delle Politiche Agricole "per la sottoscrizione di un contratto scritto che garantisca la necessaria copertura normativa ed economico-finanziaria".