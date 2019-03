Roma:sistema anti code,si pensa Colosseo

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - rriverà ''presto'' anche a Roma il sistema ''ammazzacode'' sperimentato con successo (per ora solo nelle giornate gratuite) agli Uffizi di Firenze. Ad annunciarlo, il sottosegretario al Mibac Gianluca Vacca e il vicesindaco di Roma Capitale, Luca Bergamo, oggi nel primo incontro della Settimana aperta della pubblica amministrazione, sul tema del digitale. ''È in dirittura di arrivo la sottoscrizione del protocollo per l'istituzione di un tavolo tecnico congiunto - spiega Vacca - per verificare l'adottabilità del sistema in più realtà romane. Potrebbe riguardare, ad esempio, il Parco archeologico del Colosseo, con i Fori e i Musei Capitolini, dove si potrebbe garantire un accesso programmato, con una bigliettazione unica e una redistribuzione di tempi e flussi. Ne abbiamo parlato anche con il direttore del Parco Archeologico, Alfonsina Russo, che ha dimostrato interesse e collaborazione''.