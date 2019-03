Roma, Panucci "città unica per giocare"

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Roma è Roma, e "le emozioni che si prova a giocare qui non ci sono altrove". Ha lasciato il suo cuore nella capitale Cristian Panucci ex giocatore giallorosso, oggi allenatore della nazionale di Albania. Intervenuto a Radio anch'io sport, Panucci ha detto che "l'ambiente romano è uno dei posti più belli al mondo per giocare, c'è amore e passione.

Quando le cose vanno male bisogna avere la forza e il carattere per reagire. Io -ha proseguito Panucci- ho giocato a Madrid, Milano, Londra, ma un posto come Roma, con le emozioni di Roma, non l'ho mai trovato. Le emozioni che fa vivere Roma sono uniche". Quanto all'attuale situazione dei giallorossi, il ct dell'Albania ha sottolineato che "il Milan non è molto superiore alla Roma. C'è un momento psicologico difficile per l'ambiente , che deve riuscire a far quadrato e ripartire, ma la Roma ha le qualità per poter arrivare ancora in alto".