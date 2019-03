Rogo scuola,si presentava libro fascismo

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Sarebbe divampato mentre era in corso la presentazione del libro "Gli uomini di Mussolini.

Prefetti, questori e criminali di guerra dal fascismo alla Repubblica italiana", l'incendio che c'è stato nei giorni scorsi nella scuola di via Teano, al Prenestino a Roma. Per l'episodio la polizia ha denunciato un 30enne. Sono ancora in corso indagini per stabilire il movente del gesto. Rimane da chiarire se possa essere riconducibile a ragioni ideologiche. Il pomeriggio del 28 febbraio è stato incendiato un gabbiotto, da anni in disuso, nel piano sotterraneo dei laboratori dell'istituto. "Non ci faremo intimorire - ha aggiunto - svilupperemo ancora di più la nostra caratteristica di scuola aperta alle istanze sociali e culturali del territorio, che continueremo a lavorare giornalmente e sempre meglio per formare cittadini consapevoli dei loro diritti e dei valori della Costituzione".