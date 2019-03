Coldiretti,'accordo latte non soddisfa'

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - "L'accordo sul latte non è soddisfacente, nel Lazio i costi di produzione sono maggiori.

L'accordo sul prezzo raggiunto in Sardegna può considerarsi solo un punto di partenza per il rilancio del settore zootecnico, cruciale per il centro-Italia, ma non è soddisfacente perché copre solo i costi di produzione che in una realtà come quella del Lazio sono maggiori: 85 centesimi. Per garantire il giusto compenso agli allevatori è necessario valorizzare le produzioni locali, a partire dalle mense scolastiche, e puntare sui contratti di filiera". Lo comunica in una nota David Granieri, presidente Coldiretti Lazio. "C'è la ferma intenzione di andare avanti sulle proposte presentate alla Regione che, come da noi richiesto, ha istituito un tavolo permanente sulle produzioni ovine che raccoglie tutte la filiera. Altra battaglia decisiva riguarda l'approvazione della Regione", conclude.