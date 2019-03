Atac,quasi 4000 domande nuovi autisti

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - In soli 12 giorni Atac ha ricevuto 3.853 candidature per la selezione di un bacino di operatori di esercizio (autisti) al quale attingere gradualmente per supportare l'aumento di produzione previsto dal piano industriale. Le quasi 4.000 domande saranno vagliate dall'agenzia che l'azienda ha scelto con bando pubblico per occuparsi della selezione del personale. L'operazione condurrà all'assunzione, con contratti a tempo determinato, di oltre 200 autisti entro il 2019. Lo comunica Atac. Tutti i partecipanti alla selezione dovranno svolgere, nella seconda metà di marzo, test psico-attitudinali, che determineranno la graduatoria per il colloquio. Entrambe le operazioni saranno svolte dalla società esterna. Una volta ultimati i colloqui e definita la graduatoria finale, che sarà pubblicata sul sito Atac, tutti i candidati dovranno sostenere una prova di guida a cura di Atac.