Iachini, a Roma ritrovo maestro Ranieri

(ANSA) - EMPOLI (FIRENZE), 10 MAR - Alla vigilia della gara fra il suo Empoli e la Roma all'Olimpico, domani nel posticipo, l'allenatore azzurro Beppe Iachini ha un pensiero per i due colleghi giallorossi, Eusebio Di Francesco appena esonerato, e Claudio Ranieri, all'inizio della sua nuova avventura. "Mi dispiace molto per Eusebio, si sa che nel calcio pagano gli allenatori - commenta - Ritrovo però Ranieri che per me è stato un maestro, un grande tecnico e un grande uomo. Indimenticabili quegli anni alla Fiorentina". "Domani dobbiamo pensare a noi stessi, spingendo al massimo fino all'ultima giornata. Le statistiche dicono che produciamo calcio, che abbiamo idee.

Abbiamo anche cuore e personalità perché siamo stati bravi a recuperare tante gare. Ma basta una piccola disattenzione per pagare caro un piccolo sbaglio".