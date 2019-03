Totti: Ranieri per finire tra prime 4

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, alla Roma servivano "mani esperte" per tornare a giocare il prossimo anno l'Europa che conta. Così Francesco Totti spiega la scelta di richiamare Ranieri a Trigoria.

"Claudio non è solo un tifoso della Roma, nato e cresciuto nella Capitale, ma è uno degli allenatori più esperti nel mondo del calcio - le parole del dirigente giallorosso riportate sul sito del club -. Ora abbiamo bisogno di mani esperte, in grado di guidarci tra le prime quattro per rigiocare la Champions League nella prossima stagione. Ci mancano dodici partite in campionato e dobbiamo vincerne il più possibile".