Roma, ufficiale Ranieri nuovo tecnico

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma. Il tecnico, come informa il club giallorosso, ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2019. "Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio - le parole del presidente Pallotta -. L'obiettivo è ottenere la qualificazione in Champions League". "Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di no" ha dichiarato Ranieri.