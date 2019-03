Roma: Ranieri, ci giochiamo il futuro

(ANSA) - ROMA, 08 MAR - "Ho parlato con la squadra e ho chiesto determinate cose. Ai tifosi invece dico che è un momento particolare, in 12 giornate ci giochiamo il futuro". Così il nuovo tecnico della Roma, Claudio Ranieri, alla tv ufficiale del club giallorosso. "C'è la possibilità di tornare in Champions League, i ragazzi sono sensibili e può darsi che qualcuno non è abituato ancora perché giovane a stare su una piazza così importante, a giocare con serenità e tranquillità" aggiunge Ranieri rivolgendosi alla tifoserie e chiedendo "di stargli vicino, di incoraggiarli anche e sopratutto nei momenti difficili".